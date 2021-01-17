كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى ديدي.. ليلى زاهر تهنئ دلال عبدالعزيز بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة الشابة ليلى زاهر على تهنئة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع عشر من شهر يناير.

ونشرت ليلي صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت ليلي لها رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وحضرتك طيبة يا أحلى وأحن ديدي في الدنيا ، شكراً على النصايح وكل حاجة حلوة علمتيهالي.

يذكر أن أخر أعمال ليلي زاهر، مشاركتها في بطولة مسلسل "الفتوة" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.