رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة "شطبنا" على يوتيوب

طرح اليوم الفنان رامي صبري اغنيته الجديدة "شطبنا" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.
وروج بمقطع فيديو قصير من الاغنية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
ويقول مطلع الأغنية: "في ناس بانوا .. على نياتهم .. مانفعوش على قد ما ضروا".
يذكر أن الفنان رامى صبرى أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعى بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب.
وقال رامى صبرى: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".
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