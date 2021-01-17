ظافر العابدين عض أكرم حسني.. شيكو يشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشر الفنان هشام ماجد الشهير بـ شيكو صورة له مع أكرم حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق شيكو على الصورة قائلا: " ظافر العابدين عض أكرم حسني؟؟ ".

ورد عليه أكرم حسنى قائلا " يا راجل حرام عليك ده ظافر العابدين برقبتي ".

وكانت أحدث أعمال اكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.