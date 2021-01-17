بعد طرحها بساعتين.. أغنية شطبنا لـ رامى صبرى تقارب 50 ألف مشاهدة

طرح المطرب رامي صبرى أولى أغانيه في عام 2021، وتحمل اسم "شطبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى حققت مشاهدات تقترب من 50 ألف خلال ساعتين فقط.

أغنية "شطبنا" من ألحان زعيم، كلمات محمد عاطف، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وتصوير عماد قاسم.