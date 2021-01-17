دينا الشربيني تحرج عمرو يوسف على الهواء

فيما أحرجته دينا الشربينى، قائلة: "يعنى مامتك أكلها وحش ومراتك كندة أكلها وحش"، ليرد عليها قائلة: "أحلى أكل في العالم أكل أمى ثم كندة".
وتابع عمرو: "أنا بشفق جدًا على المرأة اللى بتشتغل في التمثيل مرهقة جسديًا ونفسيًا"، ثم تحدثت دينا عن سبب المشاكل الزوجية، قائلة: "لازم تبقى على حقيقتك في الأول، كل واحد داخل بعد الزواج بيتملك التانى وده بيؤدى لمشاكل كتير".
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