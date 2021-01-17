قالوا لـ دوت الخليج| علي حميدة ممنوع عنه الزيارة.. سميرة عبدالعزيز تكشف عن أمنية لـ فاتن حمامة لم تتحقق

علي حميدة
كشف عادل ابن شقيقة الفنان على حميدة تطورات الحالة الصحية وذلك بعدما تم اجراء اشعة المسح الذرى على الكلى امس.
وقال عادل فى تصريح لـ "دوت الخليج" : "ان على حميدة تعرض الى اجهاد شديد بسبب اشعة المسح الذرى التى اجراها امس وهو الذى دفع الاطباء لمنع الزيارة عنه خلال الايام الحالية حتى خروج نتيجة الاشعة.
واضاف عادل : اننا حاليا ننتظر نتيجة اشعة المسح الذرى والتى من المقرر لها خلال يومين وبعدها يبدأ الاطباء المعالجون وضع الدواء المناسب للحالة.
وقدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هانى شاكر، والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.
وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، لكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.
وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك.
على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك.
سميرة عبد العزيز
كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها.
وقالت خلال ندوة خاصة بموقع دوت الخليج الإخباري إن فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها إنها كانت تريد أن تزورها.
وأضافت: أخبرت فاتن حمامة أن المشوار بالحافلة كان شاقا، فطلبت مني أن أحصل على تصريح لها لزيارتها بالسيارة، وبالفعل طلبت من الفريق مهاب مميش تصريحا، ولكنه صدر بعد وفاتها بـ 48 ساعة.
وتابعت سميرة عبد العزيز: كانت فاتن حمامة مهتمة في أواخر سنوات عمرها بالشأن العام، وسعيدة للغاية بالحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر، وتحدثت معها أكثر من مرة عن مدى تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الذي يلعبه في تنمية ونهضة الوطن.
دنيا عبدالعزيز
قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز إن هناك عددا كبيرا من الفنانين ساندوها ووقفوا إلى جانبها بعد رحيل والدتها التي كانت ترتبط بها ارتباطا كبيرا.
وأضافت دنيا عبدالعزيز في الندوة التي استضافها خلالها موقع دوت الخليج الاخباري لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" إنها لا يمكن أن تنسى شخصين كان لهما دور كبير في مساندتها والوقوف معها بعد رحيل والدتها وهما إلهام شاهين ومحمد فؤاد.
وأشارت دنيا عبد العزيز، إلى أن أي نجاح ليس له طعم بدون والدتها ، موضحة أنها ظلت لعدة شهور لا ترد على أحد، ولا تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.
وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.
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