أول لقاء بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني: مفيش حاجة تستحق الحزن | تفاصيل

كشفت الفنانة دينا الشربينى، عن كثير من التفاصيل الخاصة بسبب تواجدها فى دبى، فضلًا عن تجهيزها وتحضيرها لمسلسلها الجديد قصر النيل.

وقالت دينا الشربينى، في لقائها الأول بعد أزمتها الأخيرة وانفصالها عن المطرب عمرو دياب وذلك ببرنامج "mbc trending"، في البداية أود أن أدعو الله بأن يزيح الغمة والوباء عنا جميعا خاصة أنه أثر بشكل كبير سلبيا على حياتنا، وكان غيابى عن الساحة فى الفترة الأخيرة بسبب انشغالى فى بعض الأمور الخاصة"، مشددة "لا شيء يستحق الحزن".

وأضافت دينا الشربيني، أهم شيء فى الوجود أن يكون المقربون إلى جانبك أهلك وأحبابك أيضا وبعد ذلك كل شيء يهون، وأتمنى من الله ان تنتهى هذه الغمة على خير.

وأوضحت دينا الشربينى أنني أتواجد فى دبى بسبب تصوير برنامج "بصراحة مع" وأعود إلى مصر من أجل استكمال التحضير لمسلسلى الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى تدور أحداثه فى فترة الستينات وأشعر بحالة من السعادة الشديدة لتقديمى هذا العمل خاصة اننى من محبي هذه الفترة.

وأشارت دينا إلى أن هناك 4 أفلام انتهت من تصويرها وتتنظر عرضها فى السينما ولكن لم يتم تحديد موعد نهائى لهم.