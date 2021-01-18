فادية عبد الغني ترفض مقاضاة مي العيدان بعد السخرية منها

القاهرة - محمد ابراهيم - شنت الفنانة فادية عبد الغني، هجوما حادا على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد سخرية الأخيرة من الإطلالة التي ظهرت فيها في حوارٍ تلفزيوني قبل أيام، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن اتخاذها إجراءات قانونية ضدها.

وأوضحت فادية عبد الغني، في تصريحات لها، أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد مي العيدان، قائلةً: "مش هعمل اعتبار للشخصية دي.. هي عندها حقد وغل وغيرة من الفنانين المصريين، وتحاول الهجوم عليهم من آنٍ لآخر، وهي لا تستحق أن أعمل لها قيمة عشان قيمتي ليست من قيمتها". وأضافت: "هي من الشخصيات التي تسعى للفت الانتباه والشو من آنٍ لآخر، لتكون محور أحاديث الناس، إذ إنها تفتقد الثقة في نفسه".

وتابعت الفنانة المصرية قائلة "لو أخدت ضدها إجراء يبقى كده أنا بساعدها في أنها تبقى محور حديث البعض، وهي ستسعد إذا قُمت بذلك".

واختتمت بالقول: "يكفيني شرفا وفخرا وإرضاء لي كفنانة، أنها تلقت هجوما عنيفا من المتابعين، ومنهم من موطنها الكويت نفسها.. مي العيدان حطت نفسها في موقف مش حلو"، مشددة على حبّها واحترامها لشعب الكويت، لا سيما أنها زارتها أكثر من مرة، واستقبلت بحفاوة.