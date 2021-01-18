أول ظهور للملحن عمرو مصطفى بعد تعافيه من فيروس كورونا.. شاهد

تداولت صور للملحن والمطرب عمرو مصطفى من حفل زفاف الموزع نادر حمدي، في أول ظهور له بـعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

واحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

ومن جانب اخر، أعاد الملحن عمرو مصطفى طرح أغنية "وسع للبطل" والتى أهداها المستشار تركى ال الشيخ الى جمهور الاهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وطرح الفنان عمرو مصطفى، أغنية وطنية جديدة إهداء منه للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده.

وانتهى فيديو كليب الأغنية بجملة إهداء من عمرو مصطفى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كتب "كل سنة وانت طيب يا ريس".

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى أنه تلقى عددا كبيرا جدا من رسائل الشعراء، بخصوص المسابقة التي أقامها مؤخرا، للكتابة على "تيمة لحنية"؛ لإعطاء فرصة للمواهب الجديدة.

وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" :"٧٠ ألف شاعر في يومين تم ارسال اشعارهم.. رجاء عايز فرصه مش اقل من شهرين؛ للفرز، واعطاء الموهوبين حقهم.. تحياتي لكل موهوب كتب علي التيمه سواء حلو او محاوله غير موفقه".