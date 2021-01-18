بعد إعادة طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "عراقنا" لكاظم الساهر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد المطرب العراقي، كاظم الساهر، أمس الجمعة، طرح أغنيته للشعب العراقي، بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها.

وطرح الساهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة جديدة من أغنيته "عراقنا"، والتي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي، ووزعها موسيقيا، ميشال فاضل.

وتعبر الأغنية عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وحققت الأغنية عدد مشاهدات قليل نسبيًا لم يتجاوز 15 ألف مشاهدة حتى الان,

وكان كاظم الساهر طرح أغنية "عراقنا" لأول مرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والتي أشار معها إلى أنها هدية للشعب العراقي.