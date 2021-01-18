أحمد السقا يطالب الدعاء لوالد زوجته بعد إصابته بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد السقا، جمهوره بالدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر النجم أحمد السقا صورة والد زوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،، فيما وفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره,

وانهالت الدعوات بالشفاء العاجل لوالد زوجته من "كورونا:

ويصور الفنان أحمد السقا حاليا عددا من المشاهد الخارجية لمسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.