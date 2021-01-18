سميرة سعيد تعلن عن ألبومها الجديد في 2021 وتشوق الجمهور بأول صورة منه

سميرة سعيد كشفت عن مفاجأتها الفنية الكبيرة أخيراً، وأعلنت عن ألبومها الجديد في 2021، ونشرت أول صورة من بوسترات الألبوم على مواقع التواصل.

سميرة سعيد تشوق الجمهور لألبومها الجديد

ونشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها على انستقرام، وكشفت عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد في 2021، وشوقت الجمهور إلى الألبوم وقالت:" واخيراً.. البوم 2021.. قريباً"، ولاقت إطلالتها الجديدة في صورة البوستر تفاعل كبير من الجمهور بسبب اللوك الشبابي والجريء الذي ظهرت به، بجانب انتظار الجمهور لألبوم سميرة سعيد والتي لم تكشف موعده النهائي بعد.

سميرة سعيد تعود للألبومات

وتعود سميرة سعيد في ألبومها الجديد إلى الألبومات بعد آخر ألبوماتها في 2015 بعنوان "عايزة أعيش"، ولم تكشف عن عنوان ألبومها الجديد بعد، وأكتف بالإعلان عنه بعد فترة من التكهنات حول عملها الجديد في 2021، وكانت سميرة سعيد قد أعلنت منذ أيام عن استعدادها لطرح أغنية منفردة بعنوان "بحب معاك"، والتي تعود بها إلى الأغاني الرومانسية، ولكنها لم تكشف أيضاً عن الموعد النهائي لطرحها، والمتوقع ان تفتتح بها طرح أغاني ألبومها الجديد.

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

وكانت سميرة سعيد قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها، وتلقت عدة تهاني خاصة من زملائها النجوم وعلى رأسهم أحلام وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وغيرهم، ونشرت رسالة إلى الجمهور في هذه المناسبة وقالت:" مع اني عادة لا احتفل بعيد ميلادي..لكن كم هو رائع ان اشعر في كل مرة بسعادة وانا ارى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة.. من كل قلبي اشكركم.. وكما تمنيتم ان اكون بخير وبصحة..اتمنى لكم جميعاً الصحة وراحة البال.. وخصوصا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وادعو من كل قلبي ان تمر بسلام ونستعيد حياتنا..لكم محبتي".

وشهد العام الماضي نشاط واسع للفنانة سميرة سعيد، إذ طرحت أغاني منفردة كانت آخرها أغنية "قط وفار"، بالإضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" مع هاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم، بالإضافة إلى إحيائها حفل غنائي لأول مرة على تطبيق "تيك توك"، ويبدو أن عام 2021 سيشهد نشاط أكبر لسميرة سعيد بعد الإعلان عن ألبومها الجديد.