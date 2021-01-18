ملك أحمد زاهر تتلقى الإشادات بعد مشهدها المؤثر مع والدها في مسلسل "لؤلؤ"..بالفيديو

أحمد زاهر وابنته ملك خطفا الأنظار بظهورهما معاً في مشهد واحد بمسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، وعلق أحمد زاهر على المشهد والذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور بعد عرضه.

أحمد زاهر يعلق على مشهده المؤثر مع ابنته ملك

وظهرت ملك أحمد زاهر في دور "منة" ابنة نجلاء بدر، والتي لا يرد والدها أحمد زاهر "طارق" الاعتراف بها، وتصدم منة بعد معرفتها بأهلها وبعد اكتشافها ان جدها "أشرف زكي" على قيد الحياة، وذلك بعدما أخفت والدتها عليها الأمر وأقنعتها أن عائلتها غير موجودة، وصدمت عائلة نجلاء بدر من إخفائها ابنتها عنهم طوال تلك السنوات، وهو ما جعل والدها يطردهما من المنزل ويتبرأ منها.

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في مسلسل "لؤلؤ"

واجتمعت ملك أحمد زاهر في مشهد آخر مع والدها والذي يجسد دور والدها "طارق"، ودارت بينهما مناقشة مؤثرة خاصة بعدما رآها لأول مرة وتأثر بها، ولكنه لم يعترف بها أيضاً أو يكشف لها عن حقيقة الأمر وأنه والدها، وذلك بعدما أقنعتها والدتها أن والدها الحقيقي توفي في حادث، وتلقت ملك أحمد زاهر إشادات من جمهور مواقع التواصل بسبب أدائها المؤثر في مشاهدها الأولى بالمسلسل، خاصة بعد صدمتها في والدتها بعدما عرفت إنها تخفي عنها الكثير من الأمور عن عائلتها وحياتها.

ونشر أحمد زاهر صورة له مع ابنته ملك، وأشاد بأدائها في المسلسل، وعلق على المشهد الذي أدته أمامه وقال:" طارق ومنة.. مسلسل لؤلؤ، والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي.. برافو منه"، وردت ملك على والدها قائلة:"إنت أحلى أب في الدنيا كلها"، وعادت ملك أحمد زاهر إلى التمثيل بعد غياب سنوات، بعدما شاركت كطفلة في عدة أعمال آخرها مسلسل "القاصرات" عام 2013، قبل أن تعود في مسلسل "لؤلؤ" وكذلك تشارك في مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيعرض في رمضان المقبل.

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى

وكانت عائلة أحمد زاهر قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد ابنته الصغرى، ونشر عدة صور من حفل عيد الميلاد، ووجه إليها رسالة قال بها:" كل سنة وأنتي طيبة يا احلي مني في الدنيا ربنا يسعد ايامك، ويفرح قلبك يا منمونه يا احلي واطعم والذ بنوته في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولمامتك ولاخواتك ويحفظك يا روح قلبي".