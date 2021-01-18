5 مشاهير يواجهون أزمات صحية صعبة..أحدثهم الإماراتي خلف الأحبابي وتدهور حالة حما أحمد السقا

أزمات صحية صعبة يواجهها 5 نجوم من العالم العربي خلال الأيام الماضية، استدعت نقل بعضهم إلى غرفة العناية المركزة، بينما يواجه البعض الآخر أثر خضوعه لعمليات جراحية.

خبير التجميل محمد الصغير في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

محمد الصغير خبير التجميل المصري أعلن عن إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وقد نقل إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية، وقد ساند محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا العديد من النجوم من بينهم الفنانة كندة علوش، والإعلامية ريهام سعيد.

لقاء الخميسي نشرت كذلك رسالة عبر حسابها على "انستجرام" تمنت فيها الشفاء له، وطلبت من متابعيها الدعاء فكتبت: "بنحبك كل اللي عرفك حبك رجل من ذهب..أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وانسان بديع مخلص ومُحب وصافي، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ بنحبك ترجعلنا بألف سلامة".

الفنان الإماراتي خلف الأحبابي يخضع لعملية جراحية

خلف الأحبابي الفنان الإماراتي يواجه كذلك أزمة صحية لم يكشف بعد عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه أكد في رسالة قصيرة نشرها على خاصية "الستوري" عبر حسابه على "انستجرام" خضوعه لعملية جراحية، وقدم اعتذاره لجميع من يسعى للتواصل معه من زملائه في الوسط الفني من أجل الاطمئنان عليه، وأكد خلف الأحبابي أن حالته لا تسمح بالرد علي من يرغب في التواصل معه، فكتب الفنان الإماراتي: " الحمدلله طلعت من العمليات للي يتخبرون علي اللهم لك الحمد، أنا ماروم اتكلم اخواني صوتي رايح السموحة منكم، لا أحد يزعل".

أحلام مستمرة في مساندة الملحن فهد الناصر

أحلام عادت من جديد لتطلب الدعاء للملحن الكويتي فهد الناصر الذي يعاني من غيبوبة على إثر خضوعه لعملية جراحية في الأيام الماضية، وقد نشرت الفنانة الإماراتية أكثر من دعاء وطلبت من متابعيها الدعاء له فكتبت أحلام عبر حسابه على "تويتر": "اللهم اشفِ شفاءً لا يغادر سقما اللهم اشفِ اخوي الغالي فهد الناصر شفاءً لا يغادر سقما امنتكم ادعوا له هو محتاج دعاكم له".

عبدالسلام محمد الفنان الكويتي دعى كذلك للفنان فهد الناصر، وطلب الدعاء له وذلك عبر حسابه على "انستجرام" فكتب عبدالسلام محمد: "‏ربي قد مرض أحب الناس إلى قلوبنا‏ ربي اشفي فهد الناصر،فأنت اعلم بحاله اللهم رد إليه عافيته وانثر العافيه في جسده وخفف من ألمه يارب العالمين ..دعواتكم له".

تفاصيل الوضع الصحي للفنان خالد سامي

تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي نشر كذلك صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على "تويتر" دعى فيها بشفائه من الوعكة الصحية التي يمر بها خلال الأيام الماضية، حيث دخل الفنان خالد سامي في غييوبة بعد تعرضه لانتكاسة صحية كشف عنها نجلها، وأكد أن والده في العناية المركزة، وطلب الدعاء له، وعلق تركي خالد سامي على الصورة فكتب: "ربي أعلم عن مدى شوقي لك، أنا هنا بجانبك مهما حصل... ربي اشفي والدي يامُجيب الدُعاء ياربّ العالمين استجب دُعائي".

أمينة القفاص في حالة حرجة بالمستشفى

أمينة القفاص الفنانة البحرينية تواجه أزمة صحية صعبة، وطلب العديد من النجوم الدعاء للفنانة الكبير فكتب الفنان حبيب غلوم عبر حسابه على "انستجرام": "الأخت والزميلة الفنانة أمينة القفاص تحتاج لدعائكم في هذا اليوم الفضيل ولوقفتكم يا أهل البحرين نسأل الله لها الشفاء والصحة وراحة البال يا أرحم الراحمين"، بينما طلبت الفنانة شيماء سبت بالتبرع بالدم للفنانة أمينة القفاص فكتبت عبر حسابها على "انستجرام" : "وينكم يا أهل الشيمة والفزعة بنت البحرين الفنانة القديرة أمينة القفاص محتاجتكم"، لافتة إلى أنها تحتاج كميات كبيرة من الدم بسبب سوء حالتها الصحية.