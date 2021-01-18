ألحان أحمد زعيم.. كلمات أغنية "شطبنا" لـ رامي صبري

تقول كلمات الأغنية: "في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا .. بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره .. في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا ".
بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره .. طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده .. هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي .. على كل ده .. شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله".
أغنية "شطبنا" كلمات محمد عاطف، والحان احمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
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