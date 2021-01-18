اليوم.. فاتن الحلو ضيفة برنامج نجوم

يستضيف برنامج نجوم علي لايف اليوم الاثنين في الـ6 مساء علي شاشة نايل لايف، سيدة السيرك الاولي وأشهر مدربات الأسود فاتن الحلو والاعداد ولاء شعراوي والتقديم غادة صلاح الدين والإخراج شريف عبد الهادي.

وتتحدث خلاله سيدة السيرك لأول مرة عن مشوارها وعشقها لعالم السيرك الذي بدأ مع الطفولة والتحاقها بسيرك الحلو في عمر 9 سنوات، كما تتحدث عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها اثناء مشوارها في عالم الإبداع خاصة الازمات الأخيرة جراء أزمة كورونا.

يذكر إن السيرك المصري الأوروبي يستقبل جمهورك بنادي الشمس الرياضي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إجراءات احترازية بسبب أزمة كورونا وحسب تصريحات سيدة السيرك التي أدلت بها في برنامج أتوبيس السعادة على قناة DMC أن السيرك المصري الأوروبي سيظل يقاوم كل الظروف لرسم الضحكة والبهجة على محبيه.

واستجابة القرارات والتدابير الاحترازية فإن طاقة السيرك لن تستطيع استقبال أكثر من ٢٥ % من المقاعد مع ضرورة التزام الجمهور بالكمامة شرط دخول من شباك التذاكر الذي يستقبل جمهوره في تمام الثامنة والنصف حيث يبدأ الحفل في تمام التاسعة ومدته ساعتين ونصف الساعة، بحضور مدربة الأسود دهب الحلو التي صرحت في برنامج أبلة فاهيتا الأكثر شهره بداية ٢٠٢١ أنها تعلمت الصمود من والدها ابراهيم الحلو ووالدتها فاتن الحلو في الفن الذي ورثوة عن الجد محمد الحلو الكبير ويشرف على البرنامج كاميليا إبراهيم الحلو.