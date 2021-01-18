كل واحد يخليه في نفسه.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه

ونشر شريف مدكور صورة المحادثة وعلق عليها قائلا: "للأسف لازم اعمل كده علشان كل واحد يخليه في نفسه و يحترم نفسه شكرا استاذ جورج".
واضاف" وبصفتي المستشار القانوني للاعلامي شريف مدكور قمنا علي الفور بتقديم بلاغ والسير في الاجراءات القانونيه نحو صاحب هذا الاكونت وعلشان هو هيشوف البوست ده احب اعرفه اننا توصلنا اليه
وتابع "هو اسمه عادل ومقيم في منطقه البدرشين وكمان اخر رقمين في موبايله ٨٣ ومن المنتظر تحديد اقرب جلسه لتقديم الاخ عادل للمحاكمه التي تصل الي الحبس وغرامه علشان تحرم يا عادل تدخل تشتم في الناس المحترمه".
وكان شريف، قد أعلن مؤخرًا عن استعداده للحصول علي مصل كورونا عن توافره في الأسواق وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في بوك : " انا قررت اخذ مصل كورونا اول لما يكون متوفر".
يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة بمرض السرطان الذي أدى إلى اختفائه عن الشاشة بعض الوقت.
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