خاص| بعد فرض الحظر في لبنان.. تأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

مسلسل "60 دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد السعدني، وثراء جبيل، وسنتيا خليفة، وعدد أخر من النجوم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وتدور أحداث المسلسل في 9 حلقات.
يذكر أن هذا هو العمل الثاني الذي يجمع كل من أحمد السعدني وثراء جبيل بعد إشتراكهما في مسلسل "شبر مية"، والذي حقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه.
مسلسل "شبر ميه" ينتمى للمسلسلات ذات الـ 45 ويشارك فى بطولته كل من احمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، وهو تأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجى وسيليمديا.
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