عبد الله السدحان يحسم مصير عودة تعاونه مع ناصر القصبي بعد خلافاتهما.. بالفيديو

عبد الله السدحان، الفنان السعودي الكبير، تحدث عن علاقته بالفنان ناصر القصبي وحقيقة خلافاته معه، خلال لقاء له مع برنامج "بدون كلافة" على قناة السعودية، بالإضافة إلى حديثه عن عدة قضايا فنية أخرى.

عبد الله السدحان يحسم حقيقة خلافه مع ناصر القصبي

وقال الفنان عبد الله السدحان في تصريحاته إن الفن يترفع عن أي خلاف موجود، علماً إنه ليس هناك خلاف، هناك افتراق في المكان فقط، والمكانية دوت الخليج التي ابعدتنا وليس هناك خلاف، ولكن متى وجد النص الجيد والمنتج الجيد فهو لن يعترض على الأمر، طالما وجود موضوع جيد وانتاج سخي ووقت يسمح بتقديم عمل إبداعي فهو لا يمانع مشاركة أي شخص، لأن هذا هو الفن.

عبد الله السدحان يكشف عن رأيه في المسرح السعودي

وانتقل الفنان عبد الله السدحان إلى الحديث عن رأيه في المسرح السعودي، وقال إن ما يوجد في الفترة الحالية هو مسرح احتفالي وترفيهي فقط، وتستمر العروض لأيام قليلة، من أجل أن يقال إن هناك مسرح يقدم، وقال إنه لا يمانع إقدام الشباب على عمل فيديوهات كوميدية على السوشيال ميديا، واستعان ببعضهم في أعماله ومنهم من أثبت نفسه في هذا المجال ومنهم من لم يستمر.

وانتهى الفنان عبد الله السدحان في الفترة الأخيرة من تصوير آخر أعماله في مسلسل "الديك الأزرق" والذي يجمعه بالفنان بيومي فؤاد بالإضافة إلى عدد من النجوم العرب مثل شيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية ومن المقرر أن ينتهي تصوير المسلسل في شهر يناير القادم، وكانت آخر أعماله المعروضة بعنوان "كسرة ظهر" في موسم رمضان الماضي.

ثنائية عبد الله السدحان وناصر القصبي

ويذكر أن علاقة الفنان عبد الله السدحان بناصر القصبي تحظى باهتمام كبير من الجمهور بسبب انتظار عودتهما إلى العمل بعد سنوات من الخلافات والانفصال الفني بينهما، وشهدت علاقتهما توتراً بسبب لجوئهم إلى القضاء في أزمة فض الشراكة بينهما، وظهرا معاً منذ عامين في مؤتمر هيئة الترفيه واعلنا استعدادهما للعودة للعمل سوياً ولكن ذلك لم يحدث إلى الآن، وذلك بعد ما يقارب من 18 عام عملا بها سوياً في عدة أعمال كوميدية أشهرها سلسلة "طاش ما طاش".