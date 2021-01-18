فيديو وسام بريدي وريم سعيدي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى..وتصرف غريب من شقيقتها الكبرى!

وسام بريدي وريم سعيدي نشرا عدة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنتهما الصغرى "آيا صوفيا"، وشاركا الجمهور لحظات الاحتفال والذي شهد لقطات طريفة لابنتهما الكبرى بيلا.

تصرف غريب من ابنة ريم سعيدي ووسام بريدي في عيد ميلاد شقيقتها

ونشر الإعلامي وسام بريدي مقاطع فيديو وصور من حفل عيد ميلاد ابنته الصغرى "آيا صوفيا"، ونشر فيديو كشف به عن تصرف غريب من شقيقتها الكبرى أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، بعدما أحضرت شوكة من أجل قطع كل بالونات عيد الميلاد، وابدى وسام دهشته من تصرفها على عكس بقية الأطفال الذين يخافون من هذا الأمر.

وعلق وسام بريدي على الفيديو قائلاً:" صراحة صدمتني بيلا اليوم ولا حتى رف جفنها بالوقت يلي انا وعم صورها وعم بتنأز.. فتاة قوية"، ومازحته زوجته ريم سعيدي قائلاً إنها ستصبح مثل والدتها، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور بسبب التصرف غير المتوقع من ابنتهما وبراءتها.

وسام بريدي وريم سعيدي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

ونشر الثنائي وسام بريدي وريم سعيدي عدة صور من حفل عيد ميلاد ابنتهما الصغرى "آيا صوفيا" على انستقرام، وكشفا عن الأجواء المبهجة في عيد الميلاد، وقال وسام بريدي تعليقاً على الاحتفال:" قلبي معيد فين الله يحمي ولاد الكل ويرزق العايزين"، وعلقت زوجته ريم سعيدي:" سعادتي عندما أراهم سعداء..عيد ميلاد سعيد حبيبتي آيا صوفيا، لم نتمكن من الاحتفال بعيد ميلادك مع كل من نحبهم ولكن تمكنا من جعل عيد ميلادك يومًا مميزًا، آمل أن نعود جميعًا قريبًا إلى حياتنا الطبيعية ونحتفل مرة أخرى بأيامنا الخاصة مع من نحبهم".

وسام بريدي وريم سعيدي يحصلان على لقاح كورونا

وشارك الزوجان وسام بريدي وريم سعيدي الجمهور في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو وصور من لحظة حصولهما على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في دبي، ونشرا عدة رسائل عن تجربتهما مع الأمر، بالإضافة إلى شرح الأمر إلى الجمهور، وقالت ريم سعيدي على انستقرام:" أتيحت لي الفرصة لتلقى لقاح كورونا.. نحن محظوظين لحصولنا على فرصة حماية أنفسنا وأسرتنا بفضل صحة دبي، اللقاح ليس خيارا.. انتظرنا لقاح كورونا منذ أكثر من عام.. كل واحد منا فقد فردا من أسرته أو صديق بسبب فيروس كورونا المستجد".