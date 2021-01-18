أحمد الشامي يهنئ محمد نور بعيد ميلاده: عشرة العمر الغالي

هنأ الفنان أحمد الشامي صديقه الفنان محمد نور بعيد ميلاده ونشر صورة لهما عبر خاصيه الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أحمد الشامي على صورتهما قائلا :" كل سنة و انت طيب يا ميدوووو ، عشرة العمر الغالي "

ويصادف اليوم الاثنين 18 يناير عيد ميلاد الفنان محمد نور الذي بدأ مشواره الفني مع أصدقائه أحمد فهمي وأحمد الشامي ونادر حمدي، من خلال تكوين فريق غنائي "واما" ، وتم طرح أول ألبوم غنائي للفريق بعنوان "يا ليل" عام 2003.