فيلم ليام نيسون الجديد يطيح بـ wonder woman من قمة شباك التذاكر

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نجح الفيلم الجديد للنجم ليام نيسون، الذي طرح بعنوان The Marksman، في الاطاحة بفيلم "ووندر ووامان" لجال جادوت من على قمة شباك التذاكر بالولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الاكشن والتشويق، حقق ايرادات في اول اربعة ايام من طرحه وصل لـ 3.7 مليون دولار.

ويعتبر هذا الفيلم، هو آخر فيلم اكشن يشارك ليام نيسون في بطولته بعد اعلانه رسميا عن اعتزاله افلام الاكشن.

