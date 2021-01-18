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فيلم ليام نيسون الجديد يطيح بـ wonder woman من قمة شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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نجح الفيلم الجديد للنجم ليام نيسون، الذي طرح بعنوان The Marksman، في الاطاحة بفيلم "ووندر ووامان" لجال جادوت من على قمة شباك التذاكر بالولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الاكشن والتشويق، حقق ايرادات في اول اربعة ايام من طرحه وصل لـ 3.7 مليون دولار.
ويعتبر هذا الفيلم، هو آخر فيلم اكشن يشارك ليام نيسون في بطولته بعد اعلانه رسميا عن اعتزاله افلام الاكشن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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