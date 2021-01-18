فن ومشاهير

كوين لطيفة تظهر في الإعلان الترويجي الأول لمسلسلها الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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طرح الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الجديد للنجمة كوين لطيفة، الذي يحمل عنون the equlizer، وكانت تعمل لطيفة على تصويره خلال الاشهر الماضية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل الذي تدور احداثه في اطار من الحركة والتشويق على غير عادة الأعمال التي تقدمها لطيفة.
وتجسد كوين لطيفة في المسلسل شخصية قاتلة محترفة انتقلت للحياة الشرعية، وتجد نفسها مضطر لمواجهة ماضيها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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