كوين لطيفة تظهر في الإعلان الترويجي الأول لمسلسلها الجديد

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طرح الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الجديد للنجمة كوين لطيفة، الذي يحمل عنون the equlizer، وكانت تعمل لطيفة على تصويره خلال الاشهر الماضية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل الذي تدور احداثه في اطار من الحركة والتشويق على غير عادة الأعمال التي تقدمها لطيفة.

وتجسد كوين لطيفة في المسلسل شخصية قاتلة محترفة انتقلت للحياة الشرعية، وتجد نفسها مضطر لمواجهة ماضيها.

