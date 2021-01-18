محمد عبدالرحمن ضيف شرف بمسلسل ”في بيتنا روبوت”

يشارك النجم محمد عبدالرحمن كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزنامة منتجا المسلسل مؤخرا التريلر الخاص بالعمل المقرر طرحه الشهر الحالي والذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وأعرب الفنان محمد عبدالرحمن عن سعادته بالمشاركة مع صديقته الفنانة شيماء سيف ويتمنى أن ينال العمل اعجاب الجمهور خصوصا أنه مبذول فيه جهد كبير .

والمسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن فيلم "الخطة العايمة" بطولة محمد عبدالرحمن، على ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.