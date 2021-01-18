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الإثنين، 18 يناير 2021 11:28 صـ
بعد تصوير استمر لمدة أشهر طويلة، ينتهى أبطال مسلسل "القاهرة كابول" من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل اليوم في ديكور بمطار القاهرة، والمسلسل بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج للانتهاء منها، قبل تسليم الحلقات للجهة المنتجة أول بأول قبل العرض على قنوات الشركة المتحدة. وكان مخرج العمل حسام شوقى كشف عن كواليس التصوير منذ فترة وقال: "واحنا فى آخر خطوات مرحلة التصوير للمسلسل أحب أقول المسلسل دا على أد ما تعبنا فيه وتعبنا من ظروف تصويره (كورونا) بس الحقيقة المشروع له عندى مكانة مختلفة حبيته بشكل خاص حبيته من حلاوة ورقه اللى كتبه الاستاذ عبد الرحيم كمال". وتابع: "حبيت المسلسل من روح وشطارة واحترافية الكرو بالكامل حبيته من شطارة وعلاقة نجومه ببعضهم، انا بحب كل المشاريع اللى بشتغل عليها بس القاهرة كابول مدة علاقتي بالمشروع كانت اطول من المعتاد بسبب تأجيل ميعاد العرض من رمضان 2020 لرمضان 2021 بسبب قفل المطارات فبالتالي علاقتي بالمشروع بقت أعمق وأطول". واختتم: "واحنا بنقرب على نهاية مرحلة التصوير أحب أشكر كل عقل وروح وعين وإيد ساعدتني أطلع المشروع دا بالشكل دا، وبدعي ربنا إن المشروع يخرج للمشاهد بصورة تليق بمجهودكم بدعي ربنا إني أكون أد ثقة شركة الانتاج ونجوم وكرو المسلسل". مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.اليوم.. أبطال "القاهرة كابول" يصورون المشاهد الأخيرة من المسلسل ⇧
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