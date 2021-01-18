مينا مسعود: فخور بأجدادي المصريين

أكد النجم المصري العالمي مينا مسعود "بطل فيلم ديزني الشهير (علاء الدين)" إعجابه الشديد بعظمة بناء الأهرامات، وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي.

جاء ذلك في تعليق نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، مصحوبا بصورة تسجل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وأعرب عن سعادته بزيارة الأهرامات، قائلا "بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أنى مازالت احتفظ بنفس المشاعر"، مشيرا إلى أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقى على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مؤكدا حرصه الدائم على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا النجم العالمي- في كلمته المكتوبة- متابعيه إلى أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

وكان النجم مينا مسعود قد زار، الأسبوع الماضي، منطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر، الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.