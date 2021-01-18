فى عيد ميلاده.. تعرف على دولة منحت لطفي بوشناق جواز سفر دبلوماسي

يحتفل الفنان التونسي لطفى بوشناق اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ" 66"، حيث قدم العديد من الأغنيات العربية، واشتهر بتقديم عدد من الألوان السياسية.

ورغم تقديمه عددا من الأغاني التي تتحدث عن قضايا عربية مثل "أخويا الإنسان" و"اعتذار"، "نشيد السلام"، و"سراييفو" و"أنا مواطن"، و"السياسي والكراسي" ، إلا أن "بوشناق" أكد أكثر من مرة أنه لا يتبنى أي أيديولوجية سياسية.

ونظرا لدوره الداعم للقضايا العربية، فقد منحته السلطة الفلسطينية عام 2003 جوازًا دبلوماسيًا لدعمه القضية الفلسطينية.