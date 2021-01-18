شاهد.. رانيا يوسف تهنئ أنغام بعيد ميلادها

حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة الفنانة أنغام بعيد ميلادها.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة أنغام وعلقت قائلة: عيدي ميلاد سعيد.

وكانت الفنانة أنغام انفصلت عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أشهر دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخرى، وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".

وكتب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منشورًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة أنغام، التي انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد إبراهيم، في منشوره: «الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا».

وتابع: «النهارده مستحيل أستفزها أو أكون طرفا ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا وأنغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل»، وبقول: «كنا سعداء لآخر لحظة»، ما يؤكد حدوث الانفصال.

وأضاف: «نجحنا نجاحا ساحقا في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من ١٧ عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها ساندني كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».