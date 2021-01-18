بعد 6 أشهر من ولادته .. جاستين تمبرليك يكشف اسم طفله الثاني

أكد المغني الامريكي جاستين تمبرليك ان هو وزوجته جيسكيا بيل استقبلا طفلهما الثاني قبل 6 اشهر خلال ظهوره في برنامج Ellen show مع الاعلامية الين دي جينيرس.

وقال جاستين تمبرليك إنه اطلق على نجله اسمه Hebrew لافتا الى انه يعيش سعادة كبيرة وزوجته لانضمام فرد جديد لعائلتهما مع ابنهما الاول سايلس.