ننشر تفاصيل ألبوم ”الديفا” سميرة سعيد الجديد

تستعد الديفا سميرة سعيد، لطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد خلال أيام قليلة، بعد أن طرحت بوستر الألبوم، الذي تفرض سرية تامة على تفاصيله.

ستقوم الديفا بطرح الألبوم على مدار عام كامل يتم خلاله طرح أغنية أو أثنان كل شهر، حتي تأخذ كل أغنيها حقها في الاستماع والوصول إلى أكبر شريحه جماهيرية من جمهور ومحبي الديفا سمير سعيد.

وتتعاون الديفا، مع عدد من الشعراء والملحنين، والموزعين الموسيقيين منهم محمد القاياتي، وشادي نور، ومحمود طلعت، وأشرف أمين، ورمضان محمد، وبلال سرور، وإيهاب عبدالواحد، ومحمد يحيى، وحمدي الصديق، ورضوان الأسمر، وشادي محسن، وأحمد العدل، ومحمد مصطفى، وهاني يعقوب، وأمير محروس، وهاني ربيع، وأحمد حسام.

جدير بالذكر أن كليب "قط وفار"، الذي طرحته الديفا سميرة سعيد، كان قد حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.