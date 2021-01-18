حسن الشافعي ينشر صورة برفقة دينا الشربيني: اللي يجي معانا يطير

نشر الموزع حسن الشافعي صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر حسن الشافعي في الصورة برفقة دينا الشربيني وعلق عليها قائلا: "واللي يجي معانا يطير ????????" .

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني عادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.

وحاولت دينا الشربيني إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، وظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وتقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.