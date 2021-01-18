وخلال لقائه مع برنامج MBC Trending، قال سعد لمجرد إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أي شخص ولا يعلم من وراء حملات محاربته ولا يشغله الموضوع.

وتابع أنه يطمح فى العودة إلى مصر والغناء فيها وإذا لم تتح له الفرصة هذه المرة فربما في المرة القادمة.

فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة "لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط. يذكر أن آخر أغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر. جدير بالذكر أن لمجرد يعد المطرب العربي الوحيد الذى تقترب اغنيته "أنت معلم" من المليار مشاهدة ويسعى لمجرد للدخول إلى موسوعة جينيس العالمية كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم. من ناحية أخرى يدرس لمجرد عرضا تليفزيونيا قدمته منصة عالمية لتصوير عمل غنائي درامي فى 12 حلقة يدخل به مجال التمثيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعد لمجرد عن إلغاء حفله بمصر: لا أعلم من يستهدف محاربتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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