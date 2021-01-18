محمود العسيلى يقدم ”حبه غلط” أول أغانيه فى 2021 بأجواء شتوية

طرح الفنان محمود العسيلى أغنيته الجديدة "حب غلط" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم حدرج، لتكون أولى أغنياته في عام 2021 من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس & ماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب

واختار العسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه في الوقت الحالي، ليس ذلك فقط بل وجاء في كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل " مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني" وكذلك " لما كنتي تدفي في حضني".

وتقول كلمات أغنية "حبه غلط":

ابعديني حاولي تفهميني.. ألف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع

ساعديني من قلبك شيليني .. أصلى عارف ان السكة دي اخرها وجع

بتشوفيني ليكي بتسحبيني .. وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض

والحقيقة من أول دقيقة .. انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا .. إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا.. ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا

انا بس عايزك تبقي عارفه انك انتي ليا .. اقربلي مني انتي عايشة في كل حتة فيا

مش هنسى لما كنا بنهرب من حياتنا دي .. لما كنتي تدفي في حضني وتنسي الدنيا بيا

مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني .. ضحكة من قلبي طالعه وعارف مش هضحكها تاني

كان حلم بنبني فيه سنين وهيتهد في ثواني .. ما انا كنت عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا .. احنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا.. ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا

مش هنسى صوتك اللي كان الصبح بيصحيني.. احساسي بيكي في كل لحظة كنتي بتلمسيني

مش عارف اقولك قد ايه انتي هتوحشيني.. بس انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا .. احنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا .. ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا