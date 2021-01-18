حسن الشافعي يشيد بموهبة دينا الشربيني

شارك الموزع الموسيقي حسن الشافعي جمهورة بصورة جديدة من داخل أحد الاستديوهات أثناء تسجيل الأغنية الدعائية لأحد شركات المحمول التي ظهرت فيها الفنانة دينا الشربيني، والفنان محمد سعد.

ونشر الشافعي صورة تجمعة بدينا الشربيني عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلًا:"إنها لسعادة كبيرة بسبب العمل مع موهبة كبيرة بحجمك".

على جانب أخر بدأت الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في مسلسل"قصر النيل" المقرر المشاركة به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشاركها في البطولة: ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

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