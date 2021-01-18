ملك أحمد زاهر عن والدها: بيعيط وهو بيصورني

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت ملك على الصورة قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني و انا بعمل مشهد امبارح فلؤلؤ . اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي . شكرا علي انك الداعم الاول لي . بحبك اوي اوي يا زيزو".

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.