وأضافت دنيا،خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج: "بعد مكالمة النجم محمد صبحي لي من أجل التكريم قررت الرجوع".
وتابعت: "تكريم النجم محمد صبحى لي وحصولي على جائزة الإبداع الفنى والتى كانت تحت عنوان "50 عاما من الإبداع" شرف كبير بالنسبة لها وخاصة أن محمد صبحى له فضل كبير علي خلال مشواري الفنى ولم أكن أستطيع رفض هذا التكريم.
وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دنيا عبد العزيز: تكريم محمد صبحي لي أخرجني من حالة الحزن..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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