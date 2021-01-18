دنيا عبد العزيز: تكريم محمد صبحي لي أخرجني من حالة الحزن..شاهد

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنه بعد وفاة والدتها قررت السفر الي الخارج من أجل البقاء بمفردها.

وأضافت دنيا،خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج: "بعد مكالمة النجم محمد صبحي لي من أجل التكريم قررت الرجوع".

وتابعت: "تكريم النجم محمد صبحى لي وحصولي على جائزة الإبداع الفنى والتى كانت تحت عنوان "50 عاما من الإبداع" شرف كبير بالنسبة لها وخاصة أن محمد صبحى له فضل كبير علي خلال مشواري الفنى ولم أكن أستطيع رفض هذا التكريم.