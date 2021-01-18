هند البلوشلي برسالة مثيرة للجدل :"مستعدة لمواجهة أي عاصفة" ..وما علاقة طفليها وزوجها الجديد بالأمر؟

هند البلوشلي ما تزال تستقطب الأنظار واهتمام الجمهور بتدويناتها المكثفة والتي تبدو بأنها تحمل رسائل متعددة بعد اعلان زواجها من الفنان العراقي علي يوسف في ظل رفض الأخير الاعلان عن ذلك بشكل يثير الاستغراب، لتقرر هند البلوشي ادخال طفليها في دوامة ما تعيشه حيث نشرت في الساعات الماضية صورا لها برفقتهما مرفقة بتدوينة تحمل "تلطيشات" ورسائل مثيرة للجدل ..فهل تقصّدت بها زوجها؟.

هند البلوشي: "مستعدة لمواجهة اي عاصفة"

الفنانة الكويتية هند البلوشي يبدو بأنها قررت تزامنا مع ضجة زواجها والملابسات التي لفت هذه المسألة، الكشف عن جوانب القوة في شخصيتها من خلال التحدث عن أولادها وتربيتهم لها بدون أب، في إشارة منها الى اهتمامها بجميع شؤون طفليها بعيداً عن طليقها الفنان مشاري العوض، واستغلت هذا ايضا لتوجه رسالة للجميع بأن تربية طفليها لوحدها منحها القوة لمواجهة كل صعاب الحياة.

ونشرت هند البلوشي مجموعة صور من مراحل مختلفة لطفليها وأرفقت ذلك بتدوينة كتبت فيها :"المرأة التي واجهت الحياة وبحضنها اطفال دون اب دوت الخليج ام ..واب.. وجدار ..بوجه اي عاصفه تواجهها بعد ذلك "، وتمنت هند البلوشي بأن يحفظ الله اولادها قائلة :"اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام وبلغني فيهم يارب ".

وأثارت تدوينة هند البلوشي العديد من التساؤلات، أولها حديثها عن تربية طفليها مستثنية مشاركة طليقها في هذه المهمة، وثانيها عن مقصدها من مواجهة الصعوبات والعواصف ..فهل قصدت فيها اندلاع مشاكل وخلافات مع زوجها الفنان العراقي علي يوسف الذي ما زال الى اليوم يرفض التحدث عن زواجه بها او تأكيد ذلك، تزامنا مع التباس هذه المسألة وإثارتها حيرة الجمهور والوسط الفني.

علي يوسف يثير حيرة الجمهور برسالة جديدة

وفي سياق متعلق، يواصل المطرب العراقي علي يوسف التكتم على تفاصيل زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي ولم يظهر بشكل علني ليكشف عنه حتى الآن، في وقت حرص على نشر العديد من الرسائل عبر حسابه على "انستجرام" التي تزيد من تساؤلات الجمهور والتي كان آخرها تأكيده على رفضه الحديث على الرغم أنه لديه الكثير ليكشف عنه فقال: "أنا بصدري كلام، هو أي إذا كلته الجبل ينهد"، وقد تسببت الرسالة الجديدة في إثارة جدل جديد حول السبب الذي يجعل الفنان العراقي لا يرغب في الحديث أو الرد على إعلان الفنانة هند البلوشي زواجها منه.

هند البلوشي تكشف سبب عدم إعلان علي يوسف عن زواجهما

هند البلوشي ومنذ إعلان زواجها سعت لتفسير موقفها بعد أصبحت الزوجة الثانية للفنان العراقي حيث أكدت في تصريحات لها في برنامج "إي تي بالعربي"، إنها لم تكن على علم بزواج علي يوسف الأول، وعرفت بعد ذلك بهذا الأمر مما تسبب في بداية مناقشات طويلة مع زوجها وأكدت أن ليس لديها مانع في هذا، وأن له الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته، وأوضحت هند البلوشي أن سر عدم إعلان علي يوسف عن زواجهما حتى الآن، يعود إلى أن الفنان العراقي لم يكن يرغب في الكشف عن زواجهما في هذا الوقت، بينما أشارت إلى أنه سوف يعلن عنه بالتأكيد في الوقت المناسب، وأكدت أيضاً إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.