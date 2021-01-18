فيديو هل تنوي فيفي عبده ارتداء الحجاب نهائيًا؟ الفنانة تحسم الجدل وتعاتب مروجي الشائعات

فيفي عبده الفنانة المصرية باتت حديث عدد من جمهورها مع كل ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها والتي أثرت على حركتها، حيث تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بالمنزل.

فيفي عبده تتحدث عن رأيها في الحجاب

ومع خروج أنباء عن تطورات حالتها الصحية وظهورها بالحجاب في بعض المرات عبر حسابها على انستجرام، تخرج عدة شائعات أخرى حول ارتدائها الحجاب بشكل نهائي وهو ما حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على حسم الجدل حوله وظهرت في مقطع فيديو جديد عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأكدت أنها ليس لديها اعتراض على فكرة الحجاب، خاصة وأن العديد من أفراد أسرتها محجبات.

وأضافت فيفي عبده: "أنا أمي متحجبة وإخواتي متحجبين.. هو الحجاب عيب؟.. لما ربنا يريد بيه هتحجب على طول مش عايزة كلام ومش عايزة واسط بين العبد وربه، ليه تتدخلوا في اللي مالكوش فيه؟".

فيفي عبده غاضبة من الشائعات

وتابعت الفنانة المصرية بغضب عن الشائعات التي تتعرض لها باستمرار: "هو أنا كل ما أنزل صورة تطلعوا إشاعة؟.. مرة في الإنعاش ومرة ماتت؟.. أنا برقص ولسة ماقولتش إني اعتزلت.. ليه تقولوني وانا ماقولتش حاجة؟".

الجدير بالذكر أن فيفي عبده طمأنت الجمهور مؤخرًا على حالتها الصحية ونفت ما تردد عن تدهور حالتها الصحية ونشرت صورة حديثة لها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأكدت خلالها أنها بصحة جيدة وليست في المستشفى كما يدعي البعض.

حقيقة تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده

وعلقت فيفي عبده على الصورة بطرافتها المعتادة قائلة: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليكي يا فوفو أه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول أنا في الانعاش، بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".

كذلك نشرت مقطع فيديو طمأنت الجمهور من خلاله على صحتها إضافة إلى نعيها كل من توفوا الفترة الماضية بفيروس كورونا، من زملائها، متمنية ألا يتعرض أي شخص لهذا المرض، قائلة: "عايزة اقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش