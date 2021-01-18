‎3 مشاهير قرروا دخول عالم الغناء رسميًا لأول مرة .. روان بن حسين أحدثهم

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية أعلنت عن خطواتها الأخيرة لطرح أولى الأغاني بصوتها وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة آيتن عامر عن تسجيلها أول أغنية لها واستعدادها لطرح فيديو كليب قريبا، وكان الموزع أحمد إبراهيم طليق الفنانة أنغام قد كشف كذلك عن تحضيره لأول أغنية بصوته لينضم الثلاثي لقائمة النجوم الجديد في عالم الغناء.

روان بن حسين تعيش أجمل أيام حياتها بسبب أغنيتها الجديدة

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية كشفت عن بداية تحضيراتها النهائية من أجل إصدار أولى الأغاني بصوتها حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من داخل الاستديو الذي بدأت فيه بروفات أغنيتها الجديدة، وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها تعيش أسعد أيام مسيرتها المهنية حسب وصفها، وأكدت أن الموسيقى كانت الونيس الوحيد لها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بعد انفصالها عن رجل الأعمال يوسف المقريف فكتبت روان بن حسين : "لما كنت امر بظروف انفصالي عن ابو بنتي، الموسيقى كانت الشيء الوحيد اللي يهدّي بالي اليوم اسعد يوم في مسيرتي المهنية لأني عملت أول بروفة تسجيل لاغنيتي".

روان بن حسين كشفت في شهر يوليو الماضي عن استعدادها لدخول عالم الغناء بشكل احترافي، حيث أوضحت أنها بدأت التجهيز لهذه الخطوة وبدأت مرحلة التدريب من أجل أن تظهر بأفضل شكل، وجاء ذلك على لسان الفاشينيستا الكويتية في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات" فقالت : "أنا بجهز لأغنية وطول عمري بحب الغناء وكنت أتمنى أكون مغنية".

آيتن عامر تدخل عالم الغناء بأغنية "بناقِص ياللا"

آيتن عامر كشفت منذ أيام قليلة عبر حسابها على "انستجرام" عن انتهائها من تسجيل أغنية دوت الخليج الأولى لها تحمل عنوان "بناقِص ياللا" والتي تتعاون فيها مع كل من الملحن وليد سعد، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد إبراهيم، وعبرت آيتن عامر عن سعادتها بهذا التعاون مع فريق عملها وقدمت الشكر لزوجها على الدعم المستمر في كل خطواتها، وأعلنت كذلك عن طرح فيديو كليب للأغنية الجديدة من إخراج بتول عرفة فكتبت النجمة المصرية : "قررت اعترف، أنا سجلت أول أغنية ليا وهنصورها قريب جدا فى أول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز مع فريق عمل مبيهزرش الحان المبدع اللى كان نفسي اشتغل معاه من زمان اوى (وليد سعد) كلمات صاحب القلم الدهبي (تامر حسين)، توزيع المتميز (احمد ابراهيم)، هندسة صوتية المهندس العبقرى (ياسر انور)، اخراج اختى وعشرة العمر (بتول عرفة) شكرا حبيبي علي وقوفك جنبي دائما".

أحمد إبراهيم يستعد لطرح أول أغنية له

أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي وطليق الفنانة أنغام ينضم كذلك لكل من الفنانة آيتن عامر وروان بن حسين في استعداده لأولى تجاربه الغنائية حيث أعلن عن طرح أغنية لأول مرة بصوته، بعدما قدم عشرات الأغاني بين توزيع وألحان مع العديد من النجوم والنجمات، ولم يكشف أحمد إبراهيم عن موعد إطلاقه للأغنية الجديدة حيث اكتفي بالتأكيد عن أقترب طرحها، فنشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قال فيها : "أول سينجل بصوتي قريباً باذن الله دعواتكم".

ولم تكن تجارب كل من الفنانة آيتن عامر أو روان بن حسين والموزع أحمد إبراهيم دوت الخليج الأولى في الفترة الأخيرة بل أعلنت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن دخولها عالم الغناء وتأسيسها لفرقة موسيقية، وقد طرحت في عام 2020 كذلك فيديو كليب بعنوان "مفيش مستحيل" عبر قناتها الخاصة على "يويتوب"، وتنشر الفنانة المصرية بشكل مستمر العديد من المقاطع الغنائية بصوتها عبر حسابها على "انستجرام".