انهيار الفنان طلال مارديني في عزاء والدته والنجوم يواسونه .. فيديو وصور

طلال مارديني استقبل المعزين في والدته التي توفيت مساء يوم الجمعة الماضي في سوريا، وظهر على الفنان السوري حالة التأثر الواضحة في وقت سعى من حوله لمواساته والتخفيف عنه.

انهيار طلال مارديني في عزاء والدته بسوريا

طلال مارديني ظهر في عزاء والدته الذي أقيم على مدار يومين كاملين في العاصمة السورية دمشق وسط حضور كبير من النجوم في حالة حزن عميقة، فالفنان السوري انتشرت له العديد من الفيديوهات التي كشفت عن انهياره وبكائه لحظة استقباله لعزاء والدته بينما سعى بعض من تواجد بجواره في العزاء للتخفيف عنه ومواساته حتى يستطيع أن يتجاوز هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها.

نجوم سوريا في عزاء والدة طلال مارديني

طلال مارديني حضر عزاء والدته العديد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني يتقدمهم الفنان باسم ياخور الذي كان من أوائل من تواجدوا في العزاء ووقف بجوار الفنان طلال مارديني في هذه الأوقات الحزينة التي يمر بها، كما حضر كذلك الفنان يزن السيد على مدار أيام العزاء كاملة للمساندة الفنان السوري، وتواجد كذلك كل من الفنان محمد قنوع، أيمن عبدالسلام، كما حضرت العديد من النجمات في عزاء والدة الفنان طلال مارديني لتقديم واجب العزاء له، ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن الفنانة شكران مرتجى، والفنانة هبة نور، ونظلي الرواس، وريم عبدالعزيز، وسمر عبدالعزيز، ونادين قدور، وأمية ملص، وقد أعاد طلال مارديني نشر صور وفيديوهات من عزاء والدته على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام".

طلال مارديني يودع والدته برسالة ندم

طلال مارديني عبر في رسالة نشرها عبر حسابه على "انستجرام" عن ندمه بسبب عدم تواجده بجواره والدته بشكل دائم، وأكد في رسالته أن رحيلها يعتبره هو أكبر فقدان في حياته، وطلب كذلك من متابعيه ومحبيه الانتباه على أماتهم فكتب النجم السوري: "ندمت على كل لحظة كنت بعيد عنك فيها، لو بقدر رجعك لاترك كل الدنيا و اجي عيش تحت رجليكي كسرتيلي قلبي بفراقك.. اللي بعزيني إنك رحتي لعند الرحمن الرحيم اللي رح يكون أحن من كل الدنيا عليكي بس أنا اللي فقدت أكبر فقدان بحياتي راح حبك و حنيتك و صبرك راح معك كل شيء حلو بالدنيا و صارت الدنيا عتمة و بشعة و باردة ما منقول بالنهاية غير ما يرضي الله، الله يتغمدك برحمتو و يسامحك انتبهوا على امهاتكم و شبعوا منهن، العزاء مستمر و اليوم آخر يوم في صالة الاسعاف الخيري في شارع الحمرا في دمشق للنساء و الرجال، الله يرحمك يا امي".