ملك أحمد زاهر تخطف الأضواء من مي عمر بأدائها في مسلسل "لؤلؤ" ووالدها يبكي فرحًا بموهبتها

مي عمر الفنانة المصرية كانت محل اهتمام الجمهور الأيام الماضية بسبب الجدل الحاصل حول مسلسل "لؤلؤ"، حيث تعرضت لانتقادات عدة سواء بسبب أدائها أو المبالغات غير المنطقية التي تحيط بالشخصية التي تقوم بدورها، إضافة إلى الفكرة التي لم يستطع الجمهور عدم التفكير بها طوال الوقت، وهي فكرة مساندة المخرج محمد سامي لها وإسناده لها أول دور بطولة مطلقة في مشوارها، حيث إنه المخرج المشرف على العمل.

انتقادات لـ مي عمر مع أول بطولة مطلقة في "لؤلؤ"

لم تحظ مي عمر منذ بدء عرض المسلسل بإشادات واضحة من قبل الجمهور، بل كانت محل انتقادات عدد كبير من متابعي المسلسل الذين كشفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض الأخطاء التي وقع فيها صناع العمل، والمبالغات الكبيرة حول شخصية "لؤلؤ" مثل عدد حضور أحد حفلاتها، والديكور المأخوذ من أحد الأعمال الأجنبية، إضافة إلى طريقة أدائها وبعض الجمل الحوارية التي تسببت في سخرية البعض منها.

وبالرغم من أن المسلسل تم تنفيذه خصيصًا لبطلة العمل مي عمر، إلا أنها لم تحظ بالنجاح المتوقع، على العكس من ملك ابنة زميلها الفنان أحمد زاهر، التي تخوض في هذا العمل أولى تجاربها الدرامية بعدما كبرت وبعد غياب لعدة سنوات عن عالم الفن منذ أن كانت طفلة.

ملك أحمد زاهر بمشهد مؤثر في "لؤلؤ"

ملك أحمد زاهر تلعب دورًا صغيرًا في المسلسل لكنها استطاعت من خلاله أن تحظى بإشادات واسعة من قبل المتابعين، خاصة بعد حلقة الأمس من المسلسل والمشاهد المؤثرة التي قدمتها، سواء مع نجلاء بدر أو مع والدها أحمد زاهر.

ملك أحمد زاهر التي تؤدي دور منة ابنة نجلاء بدر؛ خطفت الأنظار بعد صدمتها في أحد المشاهد بعد معرفتها بأهلها وبعد اكتشافها ان جدها "أشرف زكي" على قيد الحياة، وذلك بعدما أخفت والدتها عليها الأمر وأقنعتها أن عائلتها غير موجودة، وصدمت عائلة نجلاء بدر من إخفائها ابنتها عنهم طوال تلك السنوات، وهو ما جعل والدها يطردهما من المنزل ويتبرأ منها.

ابنة أحمد زاهر تخطف الأضواء من مي عمر؟

واجتمعت ملك أحمد زاهر في مشهد آخر مع والدها والذي يجسد دور والدها "طارق"، ودارت بينهما مناقشة مؤثرة خاصة بعدما رآها لأول مرة وتأثر بها، ولكنه لم يعترف بها أيضاً أو يكشف لها عن حقيقة الأمر وأنه والدها، وذلك بعدما أقنعتها والدتها أن والدها الحقيقي توفي في حادث، وتلقت ملك إشادات من جمهور مواقع التواصل بسبب أدائها المؤثر في مشاهدها الأولى بالمسلسل، خاصة بعد صدمتها في والدتها بعدما عرفت إنها تخفي عنها الكثير من الأمور عن عائلتها وحياتها.

الإشادة الواسعة بأداء ملك أحمد زاهر جعل البعض يضعها في مقارنة مع بطلة المسلسل مي عمر، والتأكيد على أن ملك خطفت منها الأضواء بمشاهد قليلة وأداء بسيط، في أول ظهور درامي لها منذ سنوات.

من جانبها تفاعلت ملك مع الإشادات الواسعة على أدائها ولكن بطريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر انستجرام صورة لوالدها خلال تصوير أحد المشاهد في المسلسل، وظهر فيها وهو يبكي تأثرًا بمشاهرًا وأدائها، وعلقت على الصورة قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وانا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي وماسبنيش ولا ثانية لوحدي. شكرا على انك الداعم الأول لي.. بحبك اوي اوي يا زيزو".