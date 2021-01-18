ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها مع دينا الشربيني.. فيديو

استعادت الفنانة ياسمين ذكرياتها من عام 2018 عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ياسمين رئيس بفيديو كوميدي برفقة دينا الشربيني.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.