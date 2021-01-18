قالت أمل فهمي مدير مركز تدوين دراسات النوع الاجتماعي، إن السينما منتج ثقافي قادر على اختراق البيت المصري والتأثير فيه، مؤكدة أن السينما والإعلام يستطيعان وضع علاج لإظهار الواقع المعاش والتسبب بالظاهرة في آن واحد.
وأضافت أمل فهمي، خلال المناظرة التي تعقدها الجامعة الأمريكية تحت عنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش .. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟، ان الدراما ترصد بنسبة كبيرة من خلال المسلسلات ظاهرة التحرش الجنسي، ولابد من رصد الواقع مع وضع اطار لنبذ العنف، وتغطية الجانب القانوني بشكل أكبر.
وأضافت أنه لا بد من طرح الموضوع بشكل موضوعي، حيث يجب التأثير في المشاهد من خلال التوعية بالقانون والعقاب الناتج عن الظاهرة.
وطرحت وجهة نظرها حول أن الشباب يعكسوا سلوكيات آبائهم وليس أدوار السينما المصرية، وبالتالي فإن التربية والجذور عامل كبير جدًا، وليس الحصر واللوم فقط على الميديا والسينما المصرية.
وتابعت أن ظاهرة التحرش الجنسي ظاهرة عالمية، ولكن مصر تعاني من نسبة عالية من التحرش بالشارع، وبنسبة 96٪ تعاني سيدات مصر من التحرش الجنسي بالمواصلات والشارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثة: التحرش ظاهرة عالمية وعلى الفن دور كبير في التصدي لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.