الفنان الإماراتي خلف الأحبابي يكشف لـ"دوت الخليج" تطورات وضعه الصحي بعد أزمته الأخيرة

خلف الأحبابي أحد نجوم الدراما الإماراتية شارك في العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، وواجه في الساعات الماضية عارضا صحيا تسبب في خضوعه لعملية جراحية، وكان الفنان الإماراتي قد انتهى في الفترة الأخيرة من تصوير أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "علاء الدين".

خلف الأحبابي يوضح تفاصيل وضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة

خلف الأحبابي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل وضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية في الساعات الماضية، حيث أكد أنه عانى من عارض صحي منذ شهور طويلة، وكان هو السبب في اجرائه جراحة فقال: "الحمدلله على كل حال تعرضت لعارض صحي شديد منذ شهر ابريل الماضي، تمثل في اختلال عمل الغدة، مما أثر علي صحياً و جسدياً و حتى على ملامحي، و اضطررت للخضوع لعملية جراحية، سائلين الله عز و جل الشفاء ودوام العافية للجميع".

تفاصيل دور خلف الأحبابي في مسلسل "علاء الدين"

خلف الأحبابي تحدث عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "علاء الدين" مع الفنان عبدالناصر درويش فقال: "في البداية الشكر الكبير للأستاذ والكاتب المميز جمال سالم على فكرة دمج فناني الإمارات بفنانين من دولة الكويت الشقيقة والذي لهم باع طويل في التمثيل، و ذلك عن طريق العمل الكوميدي المختلف كلياً ( علاء الدين )".

وأضاف خلف الأحبابي: "تفاصيل العمل سيستمتع بها المشاهدون عند عرضه، و لكن سأكون ضيف شرف في العمل والذي تم تصويره بأسلوب ( ستكوم ) في استوديهات عجمان، شخصيتي ستأخذ الطابع الإماراتي الشعبي وكصاحب صقور، و هو ما يوصله لعائلة علاء الدين وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية خلال هذه الحلقة بوجود الأبطال جميعاً".

خلف الأحبابي أكد كذلك على انتهاء تصوير المسلسل وعرضه قريبا، بينما أشاد بتجربته مع الفنان عبدالناصر درويش فقال: "لقائي بالفنان عبدالناصر درويش كان على غير المتوقع، فهو يتميز بشخصية هادئة و قليلة الكلام خارج لوكشين التصوير ، بسيط في تعامله جداً و يتحدث معك بروح الصديق و الأخ و تجده قريباً من القلب، و عند دوران الكاميرا تجده مختلف تماماً و فيقدم دوره بحيوية واداء عالي يجذبك إلى التعامل معاه بنفس الايقاع التمثيلي العالي، و عملي في مسلسل (علاء الدين) فرصة رائعة لي"، وأشار النجم الإماراتي: "تم الانتهاء من تصوير العمل كاملاً، وهو في المراحل النهائية لعملية المونتاج، و بإذن الله سنشاهده قريباً على شاشات التلفزيون و التطبيقات الرقمية".

خلف الأحبابي: الدراما الإماراتية تحتاج الثقة من قبل جهات الانتاج

خلف الأحبابي تحدث كذلك عن تفضيله للأعمال السينمائية عن الدارمية فقال: "حالياً السينما أقرب إلي و نظراً لقلة الانتاج الدرامي الاماراتي هذا العام و بسبب العارض الصحي الذي أمر به لم أقرأ نصوص جديدة، و لكن الفترة القادمة اتمنى أن أكون أكثر نشاطا في العمل الدرامي"، أما عن تجارب المنصات الرقمية فقال الفنان الإماراتي: " تجربة المنصات فكرة عالمية رائدة، واليوم العمل العربي موجود في منصات عالمية مثل نتفلكس، و اعتقد انه وسيلة لتطوير العمل الدرامي و اختلاف معاييره ، فلم يصبح العمل ٣٠ حلقة و تنوعت القصص فلم تعد العلاقات الاجتماعية دوت الخليج الأهم".

خلف الأحبابي أشار كذلك إلى أهم ما تحتاجه الدراما الإماراتية في الفترة القادمة فقال: "الدراما الإماراتية تحتاج الثقة من قبل جهات الانتاج، فالدراما المحلية مشاهدة و بقوة من قبل جميع الدول و عند عرض اي عمل إماراتي تصلني رسائل ليس من دول الخليج بل من الوطن العربي عامة يشيدون بالعمل ويتابعونه بقوة، و من هذا المنطلق علينا أن نكون متواجدين أكثر ونطرح المزيد من الأعمال".

وأضاف: "نحن نكتفي بعملين طوال العام للموسم الرمضاني فقط و نصل احيانا لعمل واحد و هذا غير صحي، و من هنا على جهات الإنتاج التشجيع أكثر لتواجد العمل الاماراتي مثل نظيره من الاعمال الكويتية والسعودية، ونحن نرى أن الفنان الإماراتي يتم الاستعانة به في أعمال أخرى خليجية و عربية نظراً للطاقات الكبيرة التي يمتلكها".