أحمد داش: التحرش في حاجة إلى توعية طويلة المدى من الدولة

قال الفنان أحمد داش، إن موضوع التحرش الجنسي يحتاج إلى جهود الدولة والأسرة والحكومات.

وأضاف الداش، خلال ندوة بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش .. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟ قائلا "إن التوعية لا يقصد بها مجرد ندوة، بل تتطلب توعية طويلة المدى على مدار أجيال كثيرة، وبالوسائل التوعوية المختلفة تتناسب مع كل الفئات".

أما الكاتب والسيناريست تامر حبيب، فقال إنه يعكف حاليا على كتابة مسلسل اجتماعي جديد تتعرض فيه إحدى الشخصيات للتحرش.

وأضاف تامر حبيب، خلال ندوة بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش.. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟": "أنه بعد انتشار ظاهرة التحرش، وتفاقم مصطلح المجتمع الذكوري، من شأن الميديا والسينما أن تبث السم في العسل بشكل إيجابي، وتغير مصطلح الشباب حول النظرة التي تتكون للشاب من خلال المعاكسات والتجاوزات مع الجنس الآخر، وتحويلها للسلوكيات الاإيجابية التي تنشر حياة مجتمعية سليمة.