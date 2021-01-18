بدون بطلة المسلسل نسليهان أتاغول.. عرض حلقة جديدة من ابنة السفير اليوم

تعرض اليوم الحلقة جديدة من المسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم الاثنين عبر تطبيق شاهد وقناة ستار التركية.
وتشهد أحداث الحلقة مشاهد خروح سلطان " انجين اكيورك " من السجن وهو يعلم ان نارين " نسليهان اتاغول" تزوجت من صديقه فايز لكي تساعده على الهروب من السجن واسترداد القصر ومن هنا تنقلب الاحداث.
وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.
- قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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