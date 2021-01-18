أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بتمارين البوكس.. فيديو

نشر الفنان أحمد العوضى فيديو جديد له وهو يمارس تمارين البوكس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد العوضي على الفيديو قائلا: Thanks taha ramy

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

عاش يا عوضي - بطل الابطال - ربنا يحفظك

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.