تامر حبيب: الانفتاح والثورة الفكرية تعكس مدى الوعي في الخليج حاليا

أكد السيناريست تامر حبيب، أن ما يمكن تسميته بثقافة الخليج هى التي غيرت شكل المجتمع المصري وتصدير عادات محددة لنا، لم تكن في صميم حياتنا من قبل فترة السبعينيات.

وأكد حبيب، أن ما يشهده الخليج حاليا من انفتاح وثورة فكرية يعكس مدى الوعي الذي يحوي هذه المجتمعات حاليًا.

جاء ذلك خلال الندوة التي تعقدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟"، والذي يدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم، ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة. ويشارك في الفعالية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002. جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.

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