نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مليئة بالحب.. محمد نور يُهنئ نجلته بعيد ميلادها في المقال التالي

نشر محمد نور مجموعة صور جمعته بإبنته عليا، وعلق عليها قائلاً :"النهاردة عيد ميلاد روح قلبي عليا، والنهاردة بردو عيد ميلادي ربنا يخليكي وتعيشي أحلى حياة في الدنيا، ويخلي كل أولادنا، عقبال ١٠٠ سنة يا روحي".

وفي سياق آخر، يشارك محمد نور فى فيلم "ورقة جمعية"، وهو بطولة لوسي، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، شيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد نور على تهنئة نجلته عليا بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".