مروة ناجي تستعد لطرح أغنية بعنوان "حالنا"

جدير بالذكر أن مروة، طرحت مؤخرًا كوفر أغنية "والله ماتحدى" للنجم تامر حسنى وأصالة على حسابها الرسمية "فيس بوك"، حيث قدمتها باسلوب رائع مما أشاد الجميع بها على مواقع التواصل الاجتماعي..

الأغنية من كلمات محمود الزنكلوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012