نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تستعد لطرح أغنية بعنوان "حالنا" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مروة ناجي، لطرح أغنية جديدة تجمل عنوان "حالنا"، وذلك خلال الأيام المقبلة عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".
الأغنية من كلمات محمود الزنكلوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري.
جدير بالذكر أن مروة، طرحت مؤخرًا كوفر أغنية "والله ماتحدى" للنجم تامر حسنى وأصالة على حسابها الرسمية "فيس بوك"، حيث قدمتها باسلوب رائع مما أشاد الجميع بها على مواقع التواصل الاجتماعي..